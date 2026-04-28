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Méxicomartes, 28 de abril de 2026

Investigación sobre agentes de EU en Chihuahua sigue pese a renuncia del fiscal: Sheinbaum

La Presidenta señaló que la participación de elementos extranjeros en el operativo contra el narcotráfico en Chihuahua y sin notificar al Gobierno federal, no es un tema menor y debe seguirse investigando

Laura Arana

Viene una renuncia y, pues, se tiene que seguir investigando. Tiene que seguir la investigación. No para con una renuncia, tiene que seguirse investigando 

“Ese es no solamente un pensamiento de la presidenta, sino que lo trae la Fiscalía General de la República ya como una investigación. Ya la Fiscalía podrá dar su información respecto a esto”, declaró.

No es que haya renunciado ya a un servidor público y ahí se termina todo. El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad

“El compromiso con la seguridad exige no sólo valor, sino un estricto respeto a la legalidad, a la soberanía y a los protocolos de colaboración internacional”, expresó el ahora exfiscal de Chihuahua.

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