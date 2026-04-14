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Méxicomartes, 14 de abril de 2026

Investigadoras proponen en el Senado etiquetar bebidas alcohólicas para advertir sus daños a la salud

El Foro convocó a especialistas, quienes proponen advertir a la sociedad acerca de las afectaciones del alcohol en el cuerpo, tales como cáncer, enfermedades hepáticas y daños en el embarazo

EFE

En adultos de 18 a 65 años, la cifra asciende a 32 millones de hombres y 31 millones de mujeres.

Por su parte, Carmen Fernández Cáceres, directora de los CIJ, advirtió que el alcohol es la droga de inicio más extendida en el país y destacó la baja percepción de riesgo.

"Necesitamos etiquetas con advertencias visuales contundentes sobre los daños al cerebro en desarrollo y su relación con la violencia", dijo.

La especialista María Elena Medina Mora, coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica de la UNAM, enfatizó que el etiquetado es una intervención clave de salud pública.

Recordó que el alcohol es un carcinógeno del grupo 1, al nivel del tabaco, y consideró una omisión que esta información no esté claramente visible en los envases.

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