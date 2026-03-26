El secretario de Marina aseguró que la situación está controlada y la secretaria de Medio Ambiente descartó daño severo

Pablo Rodríguez

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, informó que que están investigando a 13 buques por su presunta responsabilidad en el vertimiento ilegal de hidrocarburos en el Golfo de México.

Tras una revisión, encontraron que había 13 buques en la zona, por lo que iniciaron una investigación para saber cuál embarcación es la responsable.

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, señaló que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ya presentó las denuncias correspondientes por el derrame.

Según el titular de Marina, desde el 2 de marzo han encontrado rastros de hidrocarburos en Alvarado y Tuxpan, Veracruz; Paraiso Tabasco; y Tampico, Tamaulipas.

Morales añadió que además del buque, hay otras dos fuentes de contaminación: chapopoteras en Coatzacoalcos y otro en Cantarell, esta última sigue activa.

“La fuente que sigue activa, y la que creemos que más contaminación ha vertido, son las chapopoteras naturales que se encuentran en Cantarell”.

Según los datos del gobierno federal, son alrededor de 200 kilómetros de costas afectadas y se han atendido a seis especímenes de fauna: tres tortugas y tres aves.

El almirante añadió que las playas turísticas se mantienen limpias y sin complicaciones para los visitantes en el periodo de Semana Santa. Mientras que Bárcena descartó que este incidente sea un daño severo.