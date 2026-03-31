Investigan 7 de 13 buques sospechosos por derrame de hidrocarburo en Veracruz y Tabasco

El Grupo Interinstitucional informó que la ASEA presentó una denuncia penal el 27 de marzo ante la FGR por la posible comisión de delitos ambientales

Gloria López / El Sol de México

Explicó que los trabajos de saneamiento abarcan actualmente 39 playas, un manglar y un estero, cubriendo un total acumulado de 630.9 kilómetros de franja costera en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco.

Por su parte, Pemex identificó de manera complementaria la reactivación de emanaciones naturales frente a las costas de Coatzacoalcos y activó de inmediato labores de supervisión y limpieza para mitigar los efectos de este fenómeno natural.

Destacó que como parte de la estrategia de mitigación social Pemex destina 35 millones de pesos en apoyos directos para comunidades costeras dedicadas a la pesca y el turismo para garantizar su bienestar y salud ante la contingencia.

Estos recursos financian servicios médicos móviles y el abastecimiento de combustible además de esquemas de contratación temporal para que la población local participe activamente en las labores de saneamiento de sus zonas.