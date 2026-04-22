Este martes, manifestantes incendiaron llantas y posteriormente prendieron fuego a los inmuebles donde se resguardaban alimentos del Programa de Abasto Rural

Laura Arana

Recordó que el Programa de Soberanía Alimentaria para el frijol “es uno de programas más exitosos en el ámbito del desarrollo agropecuario en México. Este año, prácticamente, son 300 mil toneladas adicionales de producción”, puntualizó.

“Cuando son instalaciones federales, tiene que participar la Fiscalía General de la República. Primero suele intervenir una fiscalía estatal y después participa la FGR”.