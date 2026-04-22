Invita Sheinbaum a Luisa María Alcalde a ocupar la consejería jurídica tras renuncia de Estela Damián
La mandataria federal dijo que espera la respuesta de Luisa María Alcalde, quien respondió que tendrá que pensar la oferta
Laura Arana
En su conferencia matutina, la mandataria federal informó sobre la salida de Estela Damián de la Consejería Jurídica para participar en procesos de elección de Morena en Guerrero.
Señaló que invitó a Luisa María Alcalde, quien actualmente es presidenta del partido Morena, y que ella respondió que tendrá que pensarlo, por lo que espera su respuesta.
“Estela, pues, me pidió que se quiere ir a Guerrero, a su estado natal, y que quiere participar allá. Entonces, le dije: ‘pues, tienes que dejar la Consejería Jurídica, porque no se pueden las dos cosas’”, refirió.