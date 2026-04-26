IPN instala sensores de sargazo en Quintana Roo para detectar gases tóxicos y prevenir daños a la salud

Playa del Carmen luce cubierta de sargazo y también con erosión durante el inicio de la temporada alta del arribo de esta macroalga (abril-octubre). / Foto: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro.com

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) instaló sensores de sargazo para detectar gases tóxicos y prevenir daños a la salud en Quintana Roo, con lo que avanza en la creación de una red de monitoreo que busca reducir los riesgos asociados a la descomposición de esta macroalga en playas del Caribe mexicano.

A través del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, colocó cuatro estaciones de medición en puntos estratégicos de la entidad, entre ellos Playa del Carmen, Cancún, Akumal y Mahahual, con el fin de vigilar las concentraciones de gases generados por el sargazo.

La investigadora Norma Patricia Muñoz Sevilla explicó que este sistema permitirá contar con una alerta temprana que informe a autoridades y población sobre niveles de riesgo en zonas de playa, de modo que se puedan tomar medidas como restringir el acceso cuando exista alta concentración de gases.

La especialista señaló que la red de monitoreo se inspira en un modelo que ya opera en la isla de Martinica, en el Caribe francés, donde un sistema similar emite reportes diarios sobre las condiciones de las playas y ha demostrado que la información oportuna ayuda a reducir riesgos y a mejorar la toma de decisiones.

Muñoz Sevilla detalló que los estudios realizados han documentado efectos en la salud de personas expuestas a estos gases, principalmente dolores de cabeza, mareos y desvanecimientos, de acuerdo con encuestas aplicadas a habitantes y trabajadores de zonas costeras.

Agregó que la exposición prolongada puede ser más peligrosa en niños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades respiratorias, lo que refuerza la necesidad de contar con mecanismos de monitoreo continuo y prevención.

La investigadora Norma Patricia Muñoz Sevilla dijo que con este sistema se alertará sobre los niveles de riesgo del sargazo en zonas de playa. / Foto: IPN

La investigadora recordó que el sargazo suele llegar al Caribe mexicano en marzo, pero en 2026 su arribo se adelantó a enero, lo que hace prever que se superen las más de 37 millones de toneladas registradas en 2025, en un contexto influido por el cambio climático y el aumento de nutrientes en el océano.

Explicó que estas condiciones han favorecido la formación de un gran cinturón de sargazo en el Atlántico, lo que ha intensificado su llegada a costas de Quintana Roo y ha vuelto más urgente el fortalecimiento de sistemas de vigilancia como el que desarrolla el IPN.

Muñoz Sevilla destacó que el monitoreo de gases como el amoniaco y el ácido sulfhídrico es clave para proteger a los grupos con mayor exposición, como trabajadores recolectores de sargazo, personas mayores y comunidades cercanas a las zonas de acumulación.

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