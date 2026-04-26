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Méxicodomingo, 26 de abril de 2026

IPN instala sensores de sargazo en Quintana Roo para detectar gases tóxicos y prevenir daños a la salud

Este sistema permitirá contar con una alerta temprana que informe a autoridades y población sobre niveles de riesgo en zonas de playa

Gloria López / El Sol de México

Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.

Gloria Lopez
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