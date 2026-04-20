Israel Vallarta celebra reapertura de investigaciones por tortura y reta a mandos de la extinta AFI

Israel Vallarta pudo ver cara a cara a los funcionarios que lo torturaron para autoinculparse como secuestrador. / Foto: Archivo David Deolarte / La Prensa

El activista Israel Vallarta celebró el fallo de un juez federal que ordenó reabrir las investigaciones por las torturas que sufrió hace 20 años a manos de agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), y dijo que se trata de un triunfo para todas las personas que han sido víctimas de golpizas, tormentos y vejaciones por parte de policías abusivos.

Luego de asistir a la audiencia judicial en la que miró cara a cara a una docena de funcionarios que en aquel momento estaban al mando de Genaro Garcia Luna y que lo torturaron para autoinculparse como secuestrador, Vallarta dijo que “ojalá este juicio anime a todas aquellas víctimas que tienen miedo, para que vean que sí se puede tocar a estos delincuentes vestidos de policía, sí se les puede llevar a juicio”.

Durante la audiencia, celebrada el viernes pasado en los juzgados del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Vallarta estuvo a unos metros de Javier Garza Palacios, el entonces director de Operaciones Especial de la AFI, quien hace dos décadas, dijo, le mostraba fotos de sus familiares y amenazaba con matarlos si no se autoincriminaba, mientras sus agentes federales lo curtían a golpes.

También vio de cerca a la agente María Isabel Hernández Arzate, conocida en aquel tiempo como “Comandante Chabelita”, a quien responsabiliza de introducirle un palo de escoba por el recto, en el marco de las golpizas que recibió el día 8 de diciembre de 2005, un día antes del montaje televisivo en el que él y Florence Cassez fueron presentados como integrantes de una banda de secuestradores.

Hay muchos ‘Israeles’ y muchas ‘Israelas’ que han sufrido ultrajes por parte de autoridades y no han podido alzar la voz. Esta investigación va por ellos Israel Vallarta

Quien también estuvo presente durante la audiencia, pero a través de videoconferencia, fue Luis Cárdenas Palomino, el director de Investigación Policial de la extinta AFI, quien se encuentra preso desde hace cinco años en el penal de mediana seguridad de Ayala Morelos, justamente por el delito de tortura.

Durante la audiencia, con frecuencia se le vio caminando de un lado a otro de su celda, con rostro de preocupación. Al momento de tomar la palabra para argumentar a favor de su causa, el exbrazo derecho de Genaro García Luna lamentó que “la justicia se haya politizado”, al insinuar que el juez de control José Antonio Martínez Alvarado actuó por consigna.

“Esta nueva etapa de mi proceso va por esas personas que ya sea por miedo o por desconfianza no han denunciado las torturas que estos y muchos otros mandos policiacos cometen a menudo”, dijo Vallarta en entrevista con El Sol de México.

Vallarta y Florence Cassez fueron detenidos por agentes federales la mañana del jueves 8 de diciembre de 2005, sin ser presentados ante un Ministerio Público. Ambos fueron llevados a los sótanos de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), mientras se preparaba el escenario para el falso operativo.

En sus denuncias, Vallarta describe reiteradas golpizas, descargas eléctricas en los testículos y amenazas de atentar contra sus familiares. Las agresiones, afirma, le han causado fracturas, dislocaciones, desgarres, además de afectaciones psicológicas que han sido acreditadas en pruebas independiente en el que se le ha aplicado el Protocolo de Estambul.

Con la decisión del juez Martínez Alvarado de reabrir las pesquisas, Vallarta tendrá la oportunidad de aportar nuevas pruebas que acrediten las secuelas que han dejado las torturas, así como de llamar a testigos que hayan atestiguado las golpizas, entre ellos Florence Cassez o periodistas que acudieron al rancho “Las Chinitas”.