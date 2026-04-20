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Méxicolunes, 20 de abril de 2026

Israel Vallarta celebra reapertura de investigaciones por tortura y reta a mandos de la extinta AFI

El activista dijo que la decisión del juez de control José Antonio Martínez Alvarado de reiniciar las investigaciones es un triunfo para todas aquellas personas que sufrieron abusos de autoridad y han quedado impunes

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Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

“Hay muchos ‘Israeles’ y muchas ‘Israelas’ que han sufrido ultrajes por parte de autoridades y no han podido alzar la voz. Esta investigación va por ellos. No importa que los inculpados sean altos funcionarios, yo confío en que la justicia hará su trabajo”, agregó Vallarta.

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Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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