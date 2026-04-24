ISSSTE contra Gobierno de CDMX: la disputa legal por el pago 5 mil millones de pesos por impuestos

La hermana del director general del ISSSTE, la ministra Lenia Batres, propuso condonarle al instituto los adeudos por impuestos. La SCJN lo aprobó y ahora un Tribunal Colegiado deberá emitir sentencia bajo las reglas que estableció el Pleno

Ariadna Lobo

Además, se justificó en los artículos 115 y 122 de la Constitución, los cuales señalan que solo los bienes de dominio público de la federación están liberados de pagar este tipo de tasas.

El Tribunal Colegiado que resolvió el amparo falló en contra del ISSSTE bajo los argumentos de que la exención de impuestos sólo aplica cuando se trata pagar impuestos a la -hacienda federal, más no en casos de hacienda estatal.

“Las leyes federales no pueden limitar la facultad de la Ciudad de México para establecer contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria”, indica el artículo.

Lineamientos en beneficio del ISSSTE

Los lineamientos que establece el proyecto la ministra Lenia Batres indican que el ISSSTE tiene bienes de dominio público de la federación exentos del pago de impuestos.