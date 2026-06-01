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Méxicolunes, 1 de junio de 2026

Jóvenes Construyendo el Futuro: cómo checar los lugares de capacitación para los más de 9 mil pesos mensuales

El programa ofrece una beca mensual equivalente al salario mínimo y seguro médico del IMSS durante los 12 meses que dura la capacitación

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Para qué sirve el mapa de focalización de Jóvenes Construyendo el Futuro?

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Alma Rosa Hidalgo
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