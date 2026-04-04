Jubilación voluntaria en el INE aumenta 42% en 2025

Un informe de la organización InSight Crime indica que encuestas incompletas, subregistro de muertes y vacíos de información son factores que impiden dimensionar la presencia real de la droga en el país
En 2025 se jubilaron de manera voluntaria 477 trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que representa un incremento de 42 por ciento respecto al 2022 —el último año que se había abierto esta posibilidad—, cuando fueron 336.
Según datos obtenidos por El Sol de México, para cubrir las jubilaciones de los 477 trabajadores el INE pagó 378 millones 62 mil 661 pesos, los cuales fueron liquidados en diciembre y febrero pasados.
El año pasado 970personas se registraron en el Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional. Esta cifra fue 1.5 veces mayor que el registrado en 2022, cuando únicamente lo solicitaron 364.
El INE reconoció en distintos acuerdos que las solicitudes del año pasado rebasaron las expectativas que se tenían del número de personas del instituto que buscaban jubilarse, por lo que aumentó en cuatro veces la bolsa financiera que se tenía prevista en un inicio.
Primero, el límite de dinero que el instituto aprobó en agosto de 2025 para cubrir la compensación laboral de los trabajadores que se jubilarían fue de 100 millones de pesos. Luego, en octubre se determinó aumentarla en 250 millones de pesos más, con lo que quedó en 350 millones.
“Se inscribieron 970 personas servidoras públicas, lo que ha significado un amplio volumen de expedientes que deben ser revisados en su totalidad y de manera exhaustiva (…) así entonces, se considera que el número de personas inscritas al Programa es voluminoso y rebasó las expectativas previstas, situación que representa contar con una mayor disposición de recursos a los inicialmente aprobados, para beneficiar a más personas del Instituto”, señala el acuerdo INE-JGE219-2025.
Finalmente, al continuar con la revisión de los expedientes, en diciembre del año pasado la Junta General Ejecutiva de este órgano aprobó incrementar en 70 millones de pesos más la bolsa, con lo que quedó de 420 millones de pesos.
Con este requisito cumplido, fueron admitidos de mayor a menor antigüedad hasta agotarse el límite de dinero (420 millonesdepesos). Sin embargo, hubo unos 40 millones que no se gastaron.
El INE señaló a este diario que no quedó fuera nadie específicamente por ser de alguna área, sino que la elección se realizó de manera indiscriminada para todas las Unidades Responsables del Instituto Nacional Electoral.
El encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, Jesús Octavio García, indicó durante una sesión de la Junta General Ejecutiva celebrada en diciembre que este programa de retiro también fue abierto a fin de promover la renovación y modernizar de la estructura del Instituto.
Por ello, el mes pasado el órgano emitió una convocatoria para contratar a 333 nuevos trabajadores para órganos ejecutivos y técnicos de los 32 estados del país. Esta convocatoria se abrió el 26 de marzo pasado y quedará cerrada el próximo 12 de abril.