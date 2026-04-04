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Méxicosábado, 4 de abril de 2026

Jubilación voluntaria en el INE aumenta 42% en 2025

El año pasado se autorizó a 477 trabajadores retirarse de manera anticipada, por lo que el instituto pagó 378 millones de pesos por sus jubilaciones

Rafael García

Para aceptar o rechazar a quienes solicitaron su jubilación, el instituto puso como condición que los trabajadores tuvieran una antigüedad mínima de 10 años hasta el 31 de diciembre de 2025.

También se condicionó que los trabajadores no tuvieran alguna razón o causal de carácter judicial o administrativo.

El proceso de selección se realizará mediante un esquema basado en el mérito, la igualdad de oportunidades, paridad de género y procedimientos transparentes.

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