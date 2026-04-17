Jubilados de Pemex, CFE y Banobras exigen suspender reforma que atenta contra “pensiones doradas”

La reforma al artículo 127 constitucional establece que ninguna pensión de extrabajadores de empresas del Estado podrá ser superior a la mitad del salario presidencial

Rafael García

“¡Las pensiones no son doradas, son justas y ganadas!”, gritaban al unísino.

Óscar Valenciana, de CFE, mencionó que si los trabajadores de estas empresas no tienen certeza jurídica, se pierde la confianza de las instituciones y las ganas de que más personal ingrese a laborar a estas instituciones históricas del país.

Indicaron que con esto se violan los acuerdos a los que llegaron con las empresas a las que les dedicaron décadas de sus vidas.

Por ejemplo, José Antonio Vega García, también de CFE, indicó que trabajó en la Comisión por más de 45 años, y desde hace cuatro meses está jubilado al 100 por ciento, sin embargo, con esta reforma su pensión se vería afectada.

Aunque no señaló de cuánto es su pensión, indicó que gana poco y que se ha construido una narrativa de que tienen jubilaciones millonarias cuando en realidad no es así.

“No existe esta certeza de que te dan un contrato por 30 años y, cuando se termina, te dicen mejor ya no vale el contrato, pues nos afecta mucho”, aseguró.

Además de que se rompe el principio de irretroactividad, que impide que esta ley afecte a los trabajadores que se jubilaron antes de esta reforma.

Enrique Velázquez, extrabajador de CFE, aseguró que buscarán a la mandataria de México para hacerle ver que no tienen pensiones millonarias como se ha dicho, con datos reales.

Adelantó que la próxima semana continuarán con las acciones para defender sus derechos como extrabajadores, sin precisar cuáles son.

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También pidieron el apoyo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver a su favor los amparos contra esta reforma, pues indicaron que corresponde a ellos velar por la ciudadanía.

En punto de las 13:50 horas, extrabajadores de CFE se plantaron a las afueras de las oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma, y se retiraron alrededor de las 14:20.