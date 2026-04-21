Jucopo acuerda nombrar a dos mujeres y un hombre en Consejerías del INE

Perfilan a Blanca Yassahara Cruz García, Arturo Manuel Chávez López y Frida Denisse Gomez Puga

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), logra acuerdo para nombrar a dos mujeres y un hombre en las tres consejerías electorales vacantes en el INE.

Se perfila a Blanca Yassahara Cruz García, Arturo Manuel Chávez López y Frida Denisse Gomez Puga.

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