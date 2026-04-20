elsoldemexico
ÚLTIMA HORA: Fiscalía de Edomex identifica al atacante de Teotihuacán; tenía identificación oficial mexicana
Méxicolunes, 20 de abril de 2026

Jucopo recibe listas de finalistas a ocupar tres consejerías del INE

Las listas serán sometidas a votación en el pleno de la Cámara de Diputados a más tardar el miércoles 22 de abril

Síguenos en:whatsappgoogle

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

A través de sus redes sociales, Monreal Ávila dijo que previo a la publicación de las tres listas, de cinco personas cada una, todos los coordinadores parlamentarios sesionarán en la Jucopo a las 22:00 horas de este lunes.

De acuerdo con la convocatoria una lista deberá estar integrada solamente por mujeres, y otra lista por hombres. La restante, puede incluir personas de ambos géneros.

Con cada lista, la Cámara de Diputados deberá someter a votación la designación de los nuevos consejeros electorales, quienes deben ser respaldados por mayoría calificada, es decir, por dos terceras partes de las y los legisladores presentes en el pleno.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El Palacio Legislativo de San Lázaro tiene como límite el miércoles 22 de abril para realizar dicha votación. Se prevé que ésta se realice entre el 21 y el 22 de abril entrantes.

En caso de no lograrse la mayoría calificada, la designación de los nuevos integrantes del INE se realizará por insaculación, es decir por una tómbola, proceso que se llevaría a cabo a más tardar el próximo 28 de abril.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / Claudia: ¿hora de ajustes?

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / El escándalo pendiente de Adán Augusto López

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / 22F y el daño colateral al turismo

image
Federico Döring

Kasparov vs Sheinbaum

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES