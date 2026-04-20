Jucopo recibe listas de finalistas a ocupar tres consejerías del INE

Las listas serán sometidas a votación en el pleno de la Cámara de Diputados a más tardar el miércoles 22 de abril

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

A través de sus redes sociales, Monreal Ávila dijo que previo a la publicación de las tres listas, de cinco personas cada una, todos los coordinadores parlamentarios sesionarán en la Jucopo a las 22:00 horas de este lunes.

De acuerdo con la convocatoria una lista deberá estar integrada solamente por mujeres, y otra lista por hombres. La restante, puede incluir personas de ambos géneros.

Con cada lista, la Cámara de Diputados deberá someter a votación la designación de los nuevos consejeros electorales, quienes deben ser respaldados por mayoría calificada, es decir, por dos terceras partes de las y los legisladores presentes en el pleno.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El Palacio Legislativo de San Lázaro tiene como límite el miércoles 22 de abril para realizar dicha votación. Se prevé que ésta se realice entre el 21 y el 22 de abril entrantes.

En caso de no lograrse la mayoría calificada, la designación de los nuevos integrantes del INE se realizará por insaculación, es decir por una tómbola, proceso que se llevaría a cabo a más tardar el próximo 28 de abril.