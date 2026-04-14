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Méxicomartes, 14 de abril de 2026

Jueces rebasados: carga de trabajo se cuadruplicó en un sexenio

Entre 2019 y 2024, cada juzgador penal en México pasó de atender 120 a 449 casos al año, mientras la escasez de personal y el aumento del delito presionan al sistema judicial

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Pero la situación es desigual cuando se observan casos particulares, de acuerdo con la base de datos Data Justicia, elaborada por la Fundación Friedrich Naumann, en colaboración con la organización México Evalúa.

Factores detrás del aumento de carga

Impacto de la Reforma Judicial y disparidad salarial

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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