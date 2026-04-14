Jueces rebasados: carga de trabajo se cuadruplicó en un sexenio











Ciudad de Mexico , 14 de abril de 2026 Ver más periódicos

Una de las explicaciones para el aumento de la carga de trabajo en jueves es el presupuesto limitado. / Foto: Archivo Roberto Hernández / El Sol de México

Entre 2019 y 2024, se cuadruplicó la carga de trabajo para los jueces locales en México. Hace siete años, cada persona juzgadora del área penal atendía un promedio de 120.5 casos anualmente, cifra que se elevó a 449.1 a finales del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Tabasco, por ejemplo, donde se elevaron los índices delictivos y se incrementó la presencia del crimen organizado en los últimos años, sólo hay 12 jueces penales, cada juzgador local atiende un promedio de 4 mil 332 asuntos, lo que revela una sobresaturación que juega en detrimento de una justicia pronta y expedita.

En contraste, Michoacán y Oaxaca tienen jueces más desahogados. El primer estado tiene 43 jueces penales locales, quienes atendieron en 2024 un promedio de 106 casos cada uno; en el caso de Oaxaca, con 70 juzgadores, la carga de trabajo es de 118 asuntos por persona.

“Una de las explicaciones para el aumento de la carga de trabajo es el presupuesto que cada vez es más limitado para las instituciones encargadas de la impartición de justicia”, afirma Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.

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“Lo cierto es que también hay entidades que, aun cuando tienen una tasa más o menos baja de operadores, la baja incidencia delictiva ayuda a mitigar la carga de trabajo; pero hay estados donde los elevados niveles de violencia saturan a los juzgados y los tribunales”, añade la investigadora.

La tasa de jueces penales locales por cada 100 mil habitantes en México se redujo de 2.2 en 2019 a 1.1 en 2024, una disminución atribuida tanto al aumento de la incidencia delictiva como a las limitaciones presupuestales para la contratación de más personas juzgadoras

En el periodo de referencia, la tasa de jueces penales locales por cada 100 mil habitantes a nivel nacional bajó de 2.2 en 2019 a 1.1 en 2024, una reducción que se explica por la combinación de dos variables: el incremento de la tasa delictiva y el poco presupuesto para contratar a más personas juzgadoras.

Según la base de datos, las entidades con la tasa más elevada de dotación de jueces son Zacatecas (2.7 juzgadores por cada 100 mil habitantes), Nayarit (2.5) y Baja California Sur (2.3). En contraparte, las tasas más bajas se reportan en San Luis Potosí (0.7), Chiapas (0.6), Campeche (0.5) y Tabasco (0.5).

La baja disponibilidad de jueces, la elevada carga de trabajo y, por consiguiente, la lentitud de los procesos judiciales, es un fenómeno que tenderá a agravarse en el futuro con la Reforma Judicial, pues los jueces ya no son designados por carrera ni por méritos, sino por voto popular.

“Aun cuando quedó la carrera judicial en la Constitución, en los hechos el peldaño más alto de la carrera se consigue a través de elecciones, lo que le quita todos los incentivos a quienes aspiraban a superarse para llegar a ser jueces. Ahora son más valiosos los vínculos políticos que la trayectoria”, expone Camacho.

Otro de los hallazgos que muestra la base de datos Data Justicia es la disparidad en los salarios de los jueces. Mientras que hay juzgadores que perciben un promedio de 80 mil pesos en Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Nuevo León y Yucatán, hay jueces que ganan 25 mil 700 pesos, como es el caso de Campeche.