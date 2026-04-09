Un juez federal concedió una suspensión provisional a la asociación civil, En el Corazón está el Cambio, por las supuestas omisiones de las autoridades en el manejo del derrame de combustibles en Veracruz y Tabasco

Ariadna Lobo

También señaló que se omitió disponer de los recursos del Fondo de Responsabilidad Ambiental de manera urgente y garantizar la conservación, restauración y protección de las Áreas Naturales Protegidas.

El proceso de resolución del amparo indirecto se encuentra en la etapa de notificación a las diferentes autoridades responsables para que emitan los informes correspondientes para defenderse durante el juicio.

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Hasta el momento, el Grupo Interinstitucional ha recolectado más de 889 toneladas de combustible y mantiene el monitoreo y vigilancia en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche.