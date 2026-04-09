elsoldemexico
Méxicojueves, 9 de abril de 2026

Juez exige a Profepa contener impacto ambiental por derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

Un juez federal concedió una suspensión provisional a la asociación civil, En el Corazón está el Cambio, por las supuestas omisiones de las autoridades en el manejo del derrame de combustibles en Veracruz y Tabasco

Ariadna Lobo

También señaló que se omitió disponer de los recursos del Fondo de Responsabilidad Ambiental de manera urgente y garantizar la conservación, restauración y protección de las Áreas Naturales Protegidas.

El proceso de resolución del amparo indirecto se encuentra en la etapa de notificación a las diferentes autoridades responsables para que emitan los informes correspondientes para defenderse durante el juicio.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Hasta el momento, el Grupo Interinstitucional ha recolectado más de 889 toneladas de combustible y mantiene el monitoreo y vigilancia en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / El santuario del crimen

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / La “mexicanización” de Banamex

image
Samuel García

El observador / Con la salud no se juega

image
Ricardo Monreal

Lealtad, valor fundamental en tiempos de oportunismo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES