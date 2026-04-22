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Méxicomiércoles, 22 de abril de 2026

Jueza cierra caso del Tren Interoceánico y libera a los dos procesados

El conductor del tren y el jefe de despacho estaban presos desde enero luego de haber sido vinculados por homicidio culposo y lesiones culposas

EFE

La resolución de la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, con sede en Cintalapa, Diana Isabel Ivens Cruz, implicó el cierre del proceso en su contra, bajo el expediente judicial 7/2026.

El maquinista, tercer implicado en la causa, sigue prófugo.

El descarrilamiento ocurrió en una zona montañosa con curvas, cuando cubría la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos.

El siniestro dejó primero 13 muertos y 98 lesionados, pero la cifra de fallecidos subió a 14 el 1 de enero tras la muerte de una mujer de 73 años.

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