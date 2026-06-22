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Méxicolunes, 22 de junio de 2026

Karen Castrejón busca la coordinación estatal de Guerrero con el Partido Verde; se registrará mañana

Mañana 23 de junio, Morena, PT y Partido Verde habilitarán el registro para los aspirantes a las coordinaciones estatales de Chihuahua, Colima y Guerrero en el WTC

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Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Atzayacatl Cabrera
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