La redacción de la iniciativa propuesta en el plan B electoral de Claudia Sheinbaum elimina este principio en la integración de los Ayuntamientos, indicó la presidenta de la Cámara de Diputados

Atzayacatl Cabrera y Rafael Ramírez / El Sol de México

En la iniciativa presidencial de reforma electoral, el plan B, el cuadro comparativo de cómo quedaría el texto constitucional señala que actualmente la Constitución dice:

Y la propuesta del plan B electoral es que la redacción sea:

“Artículo 116. I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y de siete hasta quince regidurías”.

Esto quiere decir que, en la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, el plan B electoral elimina el principio constitucional de paridad de género en los gobiernos municipales.

Acusan “mensaje machista” con plan B

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, arremetió contra el plan B electoral, al advertir que de aprobarse implicaría un retroceso en los avances logrados en paridad de género en México.

El líder priista sostuvo que la propuesta de Morena “pretende eliminar el principio constitucional de paridad de género”, lo que representaría “uno de los retrocesos más graves en la historia democrática reciente del país”.

“Eliminar la paridad de género vulnera derechos políticos fundamentales y manda un mensaje profundamente machista. Un mensaje donde la igualdad puede negociarse o sacrificarse por intereses coyunturales del gobierno de MORENA”, arremetió el dirigente.