Kenia López pide a nuevos consejeros del INE trabajar sin sesgos partidistas y por el bien de la democracia
La Cámara de Diputados designó anoche a tres nuevos integrantes del Consejo General del INE con votos únicamente de Morena, PT y Partido Verde
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
“Espero que su trabajo, su desarrollo, sus resultados sean a favor de México (...) es una gran responsabilidad y hoy lo que necesitamos es dar garantías democráticas como país”, dijo al conversar con medios de comunicación.
López Rabadán agregó que los nuevos consejeros electorales tienen una responsabilidad de tal importancia que sus decisiones y votaciones pueden cambiar el rumbo del país.
Lo dije en su momento, lo reitero y lo voy a decir siempre: me parece que dejó un halo de falta de transparencia el Comité Técnico
Asimismo, recordó que pese a hacer innumerables llamados a que predomine la transparencia, esto no ocurrió.
Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.
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