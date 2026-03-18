La diputada presidenta celebró que la Consejería Jurídica reconociera el error de redacción del plan B electoral al quitar la paridad de género de los gobiernos municipales

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

“Entonces la pregunta pública necesaria es: ¿es o no promoción?”, cuestionó.

La diputada presidenta subrayó la importancia de dicha aclaración para evitar que la posible injerencia de la presidencia en la revocación de mandato se convierta en un llamado al voto para ciertos candidatos.

“Me parece que vale la pena dejarlo claro y preciso porque, pues evidentemente, lo que dice, cuando menos la iniciativa, sí es promover”, lanzó.

Por otro lado, López Rabadán celebró que la Consejería Jurídica reconociera ayer un error en la redacción del plan B electoral, en el que se eliminó el principio de paridad de género de los gobiernos municipales.