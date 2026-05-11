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Méxicolunes, 11 de mayo de 2026

Kenia López pide reorganizar el calendario escolar; niños y niñas merecen educación de calidad, señala

La diputada presidenta dijo que incluso esta mañana se comunicó directamente con la mandataria federal Claudia Sheinbaum, para pedir que se reorganice el calendario.

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Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

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