Kenia López pide reorganizar el calendario escolar; niños y niñas merecen educación de calidad, señala
La diputada presidenta dijo que incluso esta mañana se comunicó directamente con la mandataria federal Claudia Sheinbaum, para pedir que se reorganice el calendario.
Últimas notas:
- Kenia López pide reorganizar el calendario escolar; niños y niñas merecen educación de calidad, señala
- Sección 7 de la CNTE pide garantizar servicios básicos y abrir plazas docentes en escuelas de Chiapas
- Arremete Ariadna Montiel contra Alfonso Serrano, secretario del PP de Madrid: no tiene autoridad moral