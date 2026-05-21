Kenia López Rabadán acusa albazo de Morena y denuncia exclusión de la oposición en reforma judicial
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados afirmó que Morena pretende aprobar un periodo extraordinario sin contar siquiera con todas las iniciativas formales
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