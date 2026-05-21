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Méxicojueves, 21 de mayo de 2026

Kenia López Rabadán acusa albazo de Morena y denuncia exclusión de la oposición en reforma judicial

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados afirmó que Morena pretende aprobar un periodo extraordinario sin contar siquiera con todas las iniciativas formales

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Rafael Ramírez / El Sol de México

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