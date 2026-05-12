Kenia López se lanza contra Ariadna Montiel: son narco-encubridores quienes persiguen a los que combaten al crimen
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aseveró que María Eugenia Campos es una gobernadora que representa una lucha frontal contra el crimen organizado
Últimas notas:
- Kenia López se lanza contra Ariadna Montiel: son narco-encubridores quienes persiguen a los que combaten al crimen
- Morena va contra Maru Campos: promoverá juicio político por operativo con agentes de EU
- Ariadna Montiel se lanza contra el PAN: apuestan por la injerencia extranjera para desacreditar a la 4T