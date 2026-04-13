elsoldemexico
Méxicolunes, 13 de abril de 2026

Keytruda: el medicamento estrella contra el cáncer, en el que México gasta millones para cubrir a pocos

Por Violeta Santiago / Quinto Elemento Lab

Piezas y pacientes

Keytruda entró al sistema público de salud mexicano en 2018 como una terapia innovadora contra el cáncer, pero también como una de las más caras: el tratamiento anual para una persona fácilmente puede rebasar el millón de pesos.

Los datos reunidos por ICIJ muestran que México está entre los países donde las personas pueden permitirse comprar menos frascos de Keytruda por su elevado costo, en comparación con europeos de ingreso medio.

Aun así, el medicamento ingresó al CNIS en 2018. Y en pocos años, Keytruda escaló al tope del gasto farmacéutico en instituciones públicas.

No obstante, la cantidad de piezas compradas en muchas instituciones de salud no garantizó las dosis que los pacientes necesitaban.

Mario Martínez alcanzó a recibir solo ocho ciclos del medicamento, según estima su hija Fernanda.

Pero a finales de 2024, las citas comenzaron a suspenderse y la situación se agravó en 2025.

Fernanda le mentía a su padre para evitar desanimarlo cuando le preguntaba si ya había Keytruda. “A ver si el otro mes”, respondía ella, cuando en el hospital le decían “no va a haber, no sabemos cuándo.”

El INCan no proporcionó comentarios a un cuestionario enviado para este reportaje sobre el caso de Mario, las adquisiciones del medicamento y la toma de decisión para indicar los tratamientos.

En otras instituciones de salud la cantidad de piezas por paciente también se ha mantenido por debajo de la cifra necesaria para garantizar el tratamiento anual o incluso su disponibilidad ha disminuido con el paso de los años.

Incluso hay lugares donde se ha pedido más de lo que se necesita. Como la Secretaría de Salud de Durango que, por ejemplo, compró 117 piezas de Keytruda en 2025, pero informó que solo dos pacientes recibieron el fármaco.

Esta falta de información se repitió con servicios de salud estatales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Puebla, Querétaro y Zacatecas, y a nivel federal con Pemex.

Compras a sobreprecio

La revisión de decenas de registros de compras y contratos revela que instituciones como la Sedena, y las secretarías de salud de Chiapas y Durango llegaron a pagar 75 mil, 100 mil o hasta 125 mil pesos por pieza de Keytruda. 

Incluso el ISSSTE, que suele adquirir este medicamento a través de compras consolidadas —a gran escala— o directamente con el fabricante, adquirió diez piezas del fármaco a 150 mil pesos cada una por medio de una compra de excepción.

“Es un desbarajuste total”, añade Alma Ortiz, “no se debería dar en una licitación a ningún distribuidor que tuviese un sobreprecio del medicamento (respecto del) de la casa que lo produce”.

“Al final las instituciones acaban comprando, ¿no? Porque tú tienes que satisfacer una demanda”, explica Janet Oropeza, investigadora especializada en rendición de cuentas en Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Institucional

El argumento más repetido de las instituciones de salud era que Keytruda no formaba parte del CNIS o los catálogos instituciones o no estaba indicado exactamente para el tipo de cáncer del paciente que reclamaba.

Los servicios de salud federales y estatales que se rigen por el CNIS recetan Keytruda solo para ocho de los 16 tipos de cáncer para los que está autorizado el medicamento. 

El IMSS no respondió a las preguntas enviadas antes de la publicación de esta investigación.

De acuerdo con una revisión hecha por Quinto Elemento Lab, los lineamientos institucionales no siempre coinciden con la realidad. 

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el ISSSTE y la Sedena no proporcionaron vía Transparencia sus lineamientos para recetar Keytruda, aunque han comprado cientos y hasta miles de frascos.

El CSG respondió negativamente a la mayoría de las solicitudes de información que elaboró Quinto Elemento Lab y tampoco ofreció respuestas a través de su área de prensa.

“El problema es que mientras ese protocolo no le pongan la obligatoriedad y que sea vinculante (…) eso termina siendo como una guía de referenciar”, afirma Alma Ortiz.

“Entonces, tenemos pacientes de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta y de sexta”, concluye Alma Ortiz.

Falsificados dentro del sistema público

La segunda vez fue el 11 de mayo de 2025. No tuvo reacciones al lote Y011745, pero descubrió en las noticias que Cofepris había emitido una alerta donde incluía esta serie.

De los lotes que Francisco Chávez recibió y luego fueron incluidos en las alertas sanitarias, el Centro Nacional de Distribución del ISSSTE registró 220 piezas del X003479 y 6 mil 449 del Y011745.

La coincidencia con los folios de las alertas no es prueba de que todas las piezas fueron falsificadas. De acuerdo con los documentos revisados, para el ISSSTE, Merck Sharp & Dohme aparece como proveedor de la medicina. 

El productor de espectáculos pudo llegar a esa conclusión solo después de contactar directamente a la empresa, pues en respuesta a quejas interpuestas ante directivos del ISSSTE, le habían respondido que no había problemas con el fármaco.

Mediante un enlace de comunicación institucional, el ISSSTE declinó dar un posicionamiento sobre los hallazgos de este reportaje e indicó que la respuesta se fijaría por medio de la Secretaría de Salud, que tampoco contestó a las preguntas de este equipo periodístico.

Quinto Elemento Lab también documentó dos casos en los que instituciones públicas compraron lotes de Keytruda que luego fueron reportados como falsificados.

Pese al incidente, la relación comercial con el proveedor no se rompió y Pérez Lazcano continuó enviando cotizaciones y trabajando con la Sedena como proveedor. La institución castrense no contestó a los cuestionamientos enviados por escrito para este reportaje.

Este episodio derivó en la primera alerta sanitaria por falsificación de Keytruda.

Precios sin regular, ganancias millonarias

Isolde Arzt sí lo intentó. Pagó las dosis y agotó su seguro, logrando sostener el costo del tratamiento fuera del sistema público, pero fue devastador económicamente. 

En México, el precio que suele pagar el gobierno por Keytruda —alrededor de 52 mil pesos por pieza, con descuentos negociados— dista del que enfrenta una persona en farmacia, donde puede costar más de 100 mil pesos.

”Rechazamos cualquier afirmación que sugiera que no hemos cumplido con los altos estándares de transparencia e integridad que rigen la manera en que brindamos atención a los pacientes”, informó la farmacéutica.

Para Fernanda Martínez, lo incosteable del presente solo agrava la falla previa de la falta de garantías. 

Los periodistas que contribuyeron a este reportaje fueron Carlos Carabaña (El País), Aldo Canedo (El Sol de México), Gerardo Reyes (Univision), Angie Sandoval (Univision), Isabella Cota (ICIJ).

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

arte3
MÉXICO

Compran medicamento falsificado para tratar cáncer

Merck hizo de Keytruda algo más que un medicamento contra el cáncer: lo convirtió en un negocio blindado por patentes, precios desorbitados y una defensa feroz de su monopolio. En esa lógica, el acceso quedó restringido, los pacientes fueron empujados a buscar alternativas fuera del mercado formal y el fármaco terminó circulando también en cadenas irregulares, con consecuencias que ya no son sólo comerciales, sino humanas

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / A la búsqueda de la salud perdida 

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / El regreso de la operadora Atlantis

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / Turismo y ciudades Patrimonio de la Humanidad

image
Federico Döring

Sensibilidad de cuarta

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES