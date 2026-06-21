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Méxicodomingo, 21 de junio de 2026

“La CFE tiene que tener prioridad”, dice Sheinbaum al inaugurar nueva central eléctrica en Mexicali

La Central de Ciclo Combinado González Ortega busca reforzar el suministro de energía en Baja California, una de las regiones con mayor demanda eléctrica del país por las altas temperaturas

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Rafael Ramírez / El Sol de México

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Inversión para una región de alta demanda: Gobernadora Marina del Pilar Ávila

PENSIONES-CFE-roberto hernandez

Más energía y mayor confiabilidad

Rafael Ramirez
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