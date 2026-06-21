“La CFE tiene que tener prioridad”, dice Sheinbaum al inaugurar nueva central eléctrica en Mexicali
La Central de Ciclo Combinado González Ortega busca reforzar el suministro de energía en Baja California, una de las regiones con mayor demanda eléctrica del país por las altas temperaturas
Rafael Ramírez / El Sol de México
Inversión para una región de alta demanda: Gobernadora Marina del Pilar Ávila
Más energía y mayor confiabilidad
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