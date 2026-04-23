La CIDH pone bajo la lupa la crisis de más de 133 mil desaparecidos en México

El informe la comisión coloca al Estado de México, Jalisco y Tamaulipas como las entidades con las cifras más altas

EFE

Pese a este panorama, la Comisión reconoce que durante 2025 el Estado mexicano fortaleció sus mecanismos de respuesta institucional, particularmente en materia de búsqueda.

El informe también documenta presuntas violaciones graves a derechos humanos en operativos de seguridad realizados en distintas entidades del país durante el año pasado.