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Méxicojueves, 23 de abril de 2026

La CIDH pone bajo la lupa la crisis de más de 133 mil desaparecidos en México

El informe la comisión coloca al Estado de México, Jalisco y Tamaulipas como las entidades con las cifras más altas

EFE

Pese a este panorama, la Comisión reconoce que durante 2025 el Estado mexicano fortaleció sus mecanismos de respuesta institucional, particularmente en materia de búsqueda.

El informe también documenta presuntas violaciones graves a derechos humanos en operativos de seguridad realizados en distintas entidades del país durante el año pasado.

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