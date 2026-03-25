Corte obliga a mirar a los hijos en pleitos de copropiedad y vivienda
La SCJN determinó analizar si la venta de un inmueble que está a nombre de dos personas que cortaron el vínculo conyugal afecta la manutención de los menores de edad
Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México
Uno de esos bienes es el domicilio donde vive la familia y el otro funciona como espacio de trabajo de la mujer, quien alegó que desde la separación enfrenta violencia económica y patrimonial.
Por eso, el Pleno consideró que la Sala responsable debió indagar antes cómo se relacionaban esos bienes con la guarda y custodia, el régimen de alimentos y la dinámica familiar.
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