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Méxicomiércoles, 25 de marzo de 2026

Corte obliga a mirar a los hijos en pleitos de copropiedad y vivienda

La SCJN determinó analizar si la venta de un inmueble que está a nombre de dos personas que cortaron el vínculo conyugal afecta la manutención de los menores de edad

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Uno de esos bienes es el domicilio donde vive la familia y el otro funciona como espacio de trabajo de la mujer, quien alegó que desde la separación enfrenta violencia económica y patrimonial.

Por eso, el Pleno consideró que la Sala responsable debió indagar antes cómo se relacionaban esos bienes con la guarda y custodia, el régimen de alimentos y la dinámica familiar.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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