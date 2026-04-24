En la Reunión de Medios 2026 de la Prensa e Información de la SIP, el periodista advirtió que el poder busca limitar, condicionar o influir en lo que se publica en medios de comunicación

Gloria López / El Sol de México

El poder quiere controlar la narrativa por completo

No es que necesariamente vayan a ganar los casos, pero el objetivo es agotar a los medios, obligarlos a gastar tiempo y recursos en defenderse

Abordó el papel de Estados Unidos, donde la influencia de Donald Trump ha introducido nuevos elementos en este escenario, donde más allá de la figura política, lo relevante es entender el fenómeno en términos estructurales.

Por ello, insistió en que uno de los mayores desafíos es la sostenibilidad económica del periodismo, en particular de los medios locales. “Necesitan inversión, necesitan apoyo sostenido a largo plazo”, subrayó.

No se trata de confianza, se trata de voces, de libertad

Carlos Martínez de la Serna destacó que, pese a las dificultades, el periodismo sigue adelante por una razón que va más allá del contexto político o económico.