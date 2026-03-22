A casi 6 meses de huelga, denunció que el Patronato del Nacional Monte de Piedad tiene como objetivo acabar con el contrato colectivo de trabajo

Bertha Becerra / El Sol de México

“Vamos a llegar a seis meses. El Patronato tiene como objetivo acabar y terminar con el CCT, sin importarles el tiempo”.

Recordó que “en los años anteriores tenían un promedio de remanantes al año de 12 mil millones de pesos”.

La huelga, iniciada el 1 de octubre de 2025, responde a una serie de violaciones al CCT y a decisiones administrativas que han afectado la estructura laboral.

Habló del cierre arbitrario de 18 sucursales del NMP “y el despido masivo de compañeros que las integraban”.

Humillaciones diarias

Señaló que en cuanto al maltrato humano “no olvidamos las humillaciones diarias, como obligar a los trabajadores a tomar sus alimentos a escondidas”.

También el bloqueo al crecimiento laboral dentro de la institución de asistencia privada (IAP). “Denunciamos que llevan más de 10 años sin impartir cursos de capacitación y más de cinco años sin boletinar vacantes”.

Lo anterior impide que los trabajadores accedan a sueldos mayores que por antiguedad les corresponden y afectan directamente sus promedios para jubilación, fondo de ahorro, aguinaldo y vacaciones.

También señaló que en cuanto transparencia real en la Institución, “mientras a los trabajadores se nos castiga, la administración debiera transparentar los escandalosos incrementos del año 2024.”.

Relató que “funcionarios que ya percibían sueldos altos se beneficiaron con incrementos de hasta 35 por ciento. Pasaron de 800 mil pesos a 6 millones de pesos anuales”.

También aludió a la venta de activos y preguntó el líder Zayún González: ¿A quién se le vende el oro, los brillantes y las piedras preciosas?