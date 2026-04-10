¿Cuánto ganan, a qué se dedican y cuáles son las mayores preocupaciones financieras y laborales de la comunidad? La realidad es que el panorama está lejos de ser color de rosa para este sector

El 64.3 por ciento de la población LGBTQ+ participa activamente en el mercado laboral, una cifra similar a la de la población general, aunque en este caso existe una fuerte presencia en el sector de servicios, comercio y actividades profesionales.

En qué trabajan, cuánto ganan

Existe una alta tasa de emprendedores que, ante las barreras en entornos corporativos tradicionales, optan por el emprendimiento, particularmente en industrias creativas, el cuidado personal y los servicios de hospitalidad.

Sin embargo, y a pesar de tener niveles educativos que, en promedio, superan a los de la población no-LGBTQ+, la calidad del empleo y la remuneración presentan retos críticos.

No existen estadísticas oficiales por identidad, pero informes de derechos humanos señalan que, por ejemplo, muchas mujeres trans suelen desempeñarse en servicios domésticos o de belleza, ventas ambulantes o comercio sexual como única fuente de empleo.

Lo más urgente

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) también ha señalado que 6 de cada 10 personas de la comunidad consideran que su orientación sexual o identidad de género han sido un obstáculo para acceder a un empleo.

De acuerdo con la presidenta de COPRED, Geraldina González de la Vega, la discriminación laboral no sólo es un agravio moral, sino también una pérdida económica para la Ciudad de México y el país.

“Al excluir talento por identidad de género u orientación, las empresas y el Estado limitan su propio crecimiento y perpetúan ciclos de pobreza”, ha dicho la jurista.

Son varios los estudios, como el de CEAV-Fundación Arcoíris 2019, que documentan prácticas de exclusión, negación de entrevistas, preguntas indebidas en procesos de selección o franco acoso laboral en el país.

Un diagnóstico de la CNDH de 2025 subraya que la discriminación que viven las personas LGBTQ+ “no es un asunto personal, sino un proceso estructural”.

Al mismo tiempo, muchas personas se abstienen de reportar abusos por temor a represalias, por lo que el ambiente laboral en muchos casos sigue siendo hostil y no existen protocolos para enfrentar estos fenómenos.

Los mejores lugares para trabajar

En contraste, el programa HRC Equidad MX 2026 certificó a 189 empresas del país como los mejores lugares para trabajar para la comunidad, beneficiando a más de 934 mil trabajadores con políticas de inclusión que buscan mitigar estas brechas.

De acuerdo con Fernando Velázquez, socio implementador de HRC Equidad MX, el avance de las empresas inclusivas en 2026 muestra que el sector privado ya entiende la diversidad como un activo.

“Sin embargo, el reto sigue siendo llevar estas políticas fuera de las transnacionales hacia las PyMEs, donde trabaja la mayoría de la comunidad”, según Velázquez.

Otros retos

En lo que se refiere a vivienda, no existen datos oficiales desagregados, aunque múltiples reportes documentan desalojo y expulsión familiar de jóvenes LGBTQ+, forzando migración interna a zonas urbanas.

Y es que, como señala el doctor Ignacio Lozano-Verduzco, los diagnósticos indican que la comunidad LGBTQ+ sobrevive mediante redes de apoyo informales.

Para el investigador y especialista en diversidad, “la ‘economía de la elegancia’ es un mito para la mayoría; la realidad es una lucha constante por la inserción en mercados que todavía los ven como ciudadanos de segunda”.