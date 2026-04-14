La Familia Michoacana: ¿quiénes son los líderes del grupo delictivo? 

Los hermanos Hurtado Olascoaga son los líderes visibles de esta organización criminal, que no han podido ser detenidos desde hace más de una década

Gustavo Sanchez Benitez

Desde el año pasado, Estados Unidos designó a la nueva Familia Michoacana (FM) como una organización criminal de tráfico de drogas considerada como terrorista.

Este grupo delincuencial es encabezado por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga El Pez y José Alfredo Hurtado Olascoaga El Fresa.

El cártel de la FM tiene presencia en los estados de Michoacán, Guerrero, Estado de México e incluso en Morelos.

Según la DEA, este grupo criminal es responsable del transporte, importación y distribución de más de 36 toneladas de metanfetamina, 12 toneladas de heroína y 12 toneladas de cocaína al año, desde México a Estados Unidos.

Además, el gobierno de EU asegura que en los últimos años La Nueva Familia Michoacana, se ha destacado por ser una organización criminal especializada en fentanilo.

La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros señala que La Nueva Familia Michoacana produce fentanilo en la Ciudad de México, Pineda, Santa Teresa, Ciudad Altamirano, Tejupilco, Arcelia, Cuernavaca, Culiacán, Guadalajara y Toluca.

El dominio y expansión de territorios por parte de La Nueva Familia Michoacana, tiene devastadas a ciudades y comunidades en el Estado de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.

El rescate por fuerzas federales fue la excepción de otros episodios de violencia relacionados con este cártel.

En 2022, el presidente municipal de San Miguel Totolapan, en Guerrero, fue asesinado junto con otras 19 personas, en una masacre atribuida a la Familia Michoacana.

Entonces apareció públicamente El Fresa en un video en el que aseguraba que Los Tequileros eran los que estaban detrás de la masacre, pero las autoridades federales responsabilizaron por la misma a la Familia Michoacana.

El gobierno federal ha presumido el cateo de bienes presuntamente relacionados con El Fresa, e incluso la detención de una de sus novias, en Valle de Bravo, pero no ha mostrado avances para capturar a los dos líderes de la Familia Michoacana.

Inteligencia militar tiene ubicados los movimientos de El Fresa y El Pez, especialmente en el municipio de Arcelia, Guerrero, donde incluso serían propietarios de inmuebles, a través de prestanombres.

De acuerdo con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, esta organización criminal trafica las drogas ilícitas a Estados Unidos a través de la ruta Nuevo Laredo-Reynosa, Tamaulipas, usando como transporte de carga a autobuses de pasajeros.

“Una vez que las drogas se encuentran en Estados Unidos, se distribuyen a varias ciudades, incluyendo Atlanta, Houston, Dallas, Tulsa, Chicago y Charlotte”, asegura el Departamento del Tesoro.