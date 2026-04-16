La presidenta dijo que se reunirá con empresarios para mantener los precios de los productos de la canasta básica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la inflación está contenida, y se encuentra en el rango histórico de los últimos 26 años.

Puntualizó que se están haciendo diversas acciones como la firma de acuerdos con los empresarios gasolineros para que no suba la gasolina a través de subsidios.

Refirió que el objetivo del encuentro de esta tarde, es evitar que suban elementos de la canasta básica, como el jitomate.

El Sol de México publicó el pasado 9 de abril que el encarecimiento del jitomate y hortalizas disparó la inflación durante marzo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sobre el incremento al precio de la tortilla, Shenmabum indicó que también hay reuniones con las empresas del sector, porque el grano de maíz está en los niveles más bajos de la historia, por lo que no hay motivo para el incremento de precio.

Sheinbaum Pardo recordó los estímulos fiscales y acuerdos con empresarios para evitar aumento en el precio de los combustibles.

El miércoles 1 de abril, las secretarías de Energía (Sener) y Hacienda, junto con Pemex, emitieron un comunicado en el que anunciaban un pacto temporal con empresarios gasolineros para que el precio del diésel fuera máximo de 28.30 pesos por litro a nivel nacional

Para el 7 de abril, según datos de la consultora PETROIntelligence, el litro de diésel se comercializó a nivel nacional en un promedio de 28.78 pesos.

“Que sepa el pueblo de México que estamos atentos y estamos trabajando para que no se manifieste un incremento en el precio de los productos que impacten la economía de las familias”.