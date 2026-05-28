La Liga Sindical Obrera Mexicana busca la representación en la empresa Yokohama Tires en Saltillo
Originalmente fueron contratadas 130 personas, sin embargo, el gremio se redujo debido a las malas condiciones de trabajo y las bajas remuneraciones
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