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Méxicojueves, 4 de junio de 2026

La lucha en Bahía Ohuira, Sinaloa, contra planta de amoniaco: de qué trata el proyecto y por qué se oponen en Topolobampo

Los colectivos ambientalistas han intensificado sus protestas contra la planta de amoniaco que pone en riesgo la salud de las comunidades indígenas aledañas a Topolobampo, así como del ecostema de la Bahía de Ohuira

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿De qué trata el proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo?

¿Qué sabemos de la regulación del proyecto?

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¿Por qué los colectivos ambientalistas se oponen a la planta de amoniaco en Topolobampo?

Ali Rodriguez Rios
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