La lucha en Bahía Ohuira, Sinaloa, contra planta de amoniaco: de qué trata el proyecto y por qué se oponen en Topolobampo
Los colectivos ambientalistas han intensificado sus protestas contra la planta de amoniaco que pone en riesgo la salud de las comunidades indígenas aledañas a Topolobampo, así como del ecostema de la Bahía de Ohuira
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿De qué trata el proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo?
¿Qué sabemos de la regulación del proyecto?
¿Por qué los colectivos ambientalistas se oponen a la planta de amoniaco en Topolobampo?
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