La masacre de Columbine y Adolf Hitler: las admiraciones del tirador de Teotihuacán

Legisladoras de San Lázaro reconocieron la importancia de homologar una ley general contra el feminicidio al señalar que cada entidad cuenta con una tipificación diferente; también piden reformar fiscalías
El pasado 20 de abril, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán se produjo un tiroteo en la Pirámide de la Luna, donde murió una turista canadiense y dejó a 13 turistas extranjeros lesionados. Las autoridades identificaron al autor intelectual del ataque como Julio César Jasso Ramírez.
Según investigaciones, la Fiscalía General del Estado de México reveló información sobre el perfil psicopático del agresor, caracterizado por imitar situaciones que ocurrieron en otros lugares, fechas y por otros personajes, denominado copycat.
El fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, informó que al atacante se le hallaron manuscritos y libros relacionados con la masacre de Columbine, así como una fotografía realizada con Inteligencia Artificial (IA) en la que simula estar acompañado de Erick David Harris y Dylan Bennet Klebold, autores del tiroteo en la secundaria de Colorado (1999).
Detalló que las autoridades encontraron en la mochila del atacante fragmentos de notas sobre el plan que tenía para cometer estos actos en la Zona Arqueológica. De igual manera, afirmó que el joven parecía vivir en una “realidad propia”, desconectado del entorno real.
El agresor afirmaba que recibía órdenes de una autoridad que no era de esta tierra.José Luis Cervantes Martínez, fiscal general del Estado de México
Por su parte, las autoridades han llevado a cabo una hipótesis en el cual aseguran que su fascinación a este tipo de acontecimientos no era reciente, ya que desde su adolescencia ya presentaba afinidad con este tipo de pensamientos y simbologías.
Entre la vestimenta que portaba Julio César se encontraba una camisa de color gris, un pantalón negro y botas de estilo militar. Debajo de su camisa portaba una playera con la leyenda “Disconnected & Self-Destruct” (Desconéctate y autodestrúyete), frase de la canción “The Outsider” de la banda de rock estadounidense A Perfect Circle, siendo relacionado con Dylan Klebold, uno de los dos atacantes responsables en los hechos ocurridos en Colorado el 20 de abril de 1999.
De acuerdo con investigaciones, se le encontraron fotografías en donde se muestra a Julio César realizando el saludo nazi, el cual fue popularizado por el dictador alemán, nacido un 20 de abril (día del tiroteo), reafirmando las pruebas de su fanatismo de la ideología nazista.
La credencial de elector encontrada en el lugar corresponde a un domicilio ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de Daniel Toledo, casero del lugar donde vivió Julio, el joven de 27 años rentó un cuarto para estudiantes en 2018 durante tres meses en el edificio ubicado en la dirección que muestra el dicho documento. No obstante, Toledo recuerda a Ramírez Jasso como una persona tranquila, educada y callada que solía estudiar.
De igual manera reveló que el joven era originario de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por la identificación oficial que presentó cuando llegó al edificio para rentar un cuarto, siendo uno de los requisitos, además de firmar el reglamento interno que el casero les entregaba a los nuevos inquilinos.
Estas son algunas pruebas que prueban las ideologías extremistas del joven guerrerense, que tras una planeación ejecutó el primer tiroteo registrado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán desde su apertura al público, específicamente el 20 de abril, día en que se realizó el considerado primer gran tiroteo escolar en Estados Unidos, y en el que nació el principal artífice de la Segunda Guerra Mundial y uno de los dictadores más crueles, Adolf Hitler.