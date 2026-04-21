La masacre de Columbine y Adolf Hitler: las admiraciones del tirador de Teotihuacán

El joven de 27 años que desató una balacera en Teotihuacán, fue descrito como callado y solitario; tenía fascinación por hechos de violencia y masacres

Fiscalía indaga perfil psicopático

La institución también señaló que el ataque fue planeado con antelación por el propio tirador, pues visitó en varias ocasiones Teotihuacán y se hospedó en hoteles cercanos al punto.

Relación con la masacre de Columbine

La fecha preferida por el agresor

Esta canción también se asocia con la Comunidad digital True Crime Community (TTC), una subcultura digital de alcance mundial que glorifica a personas autoras de asesinatos masivos.

Admiración por Adolf Hitler

Casero revela información acerca de su comportamiento

Con información de Dana Estrada y EFE