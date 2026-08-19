De acuerdo con la FGR, Fausto N probablemente intervino en el encubrimiento del homicidio de Héctor Melesio Cuén, ex rector de la UAS, asesinado de varios disparos a bordo de su vehículo, en Culiacán, Sinaloa
Leonardo Lomelí planteó la posibilidad de que el examen de ingreso a la UNAM vuelva a realizarse de forma presencial después de detectar que al menos dos empresas ofrecieron servicios para hacer trampa
Alberto Guerrero Baena, especialista en seguridad y exfuncionario estatal vinculado al combate al crimen, considera que el despliegue federal fue improvisado, careció del respaldo de EU y pudo estar afectado por filtraciones de información