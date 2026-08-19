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Méxicomiércoles, 19 de agosto de 2026

Los herederos de La Cristiada: siete memorias / La medalla

Un nieto reconstruyó la historia de su abuelo fusilado a partir de un recuerdo familiar, una portada de periódico y el único objeto que sobrevivió durante casi un siglo

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Raymundo Rocha

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Los relatos construídos por la familia han permitido relatar su versión de la Guerra Cristera - Foto: Ricardo Solache /El Sol de San Luis
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Para su nieto Alejandro, Francisco Isidro fue juzgado por Dios y lo considera un mártir - Foto: Ricardo Solache /El Sol de San Luis
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Sus familiares conservan el acta de nacimiento de Isidro y documentos como una línea de tiempo - Foto: Ricardo Solache /El Sol de San Luis

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