La planta de producción de moscas ante el gusano barrenador en Chiapas se inaugura en junio

El complejo situado en la localidad chiapaneca de Metapa lleva un avance del 75%

Bertha Becerra / El Sol de México

Así lo informó la Secretaría de Agricultura a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en comunicado.

Con esta biofábrica se reforzarán las capacidades del Senasica para controlar y erradicar esta plaga, reforzar la continuidad productiva pecuaria, reducir riesgos y cumplir con los protocolos y estándares internacionales para la exportación de ganado.

Operativo conta el Gusano Barrenador en el noreste

En forma adicional, en coordinación con el APHIS se dispersa mosca estéril en Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí y en una franja de 88 kilómetros en el estado de Texas, en Estados Unidos.

Informa Senasica que desde noviembre de 2024 a la fecha se tiene el registro de 21 mil 131 casos de GBG a nivel nacional. De este total, se resolvieron satisfactoriamente 19 mil 821 casos, esto es el 93.8 por ciento.

Solo mil 310 casos permanecen activos, que equivalen al 6.2 por ciento y se encuentran bajo supervisión, control y seguimiento del Senasica.