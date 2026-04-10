La presidenta Claudia Sheinbaum viajará a España el próximo 18 de abril

Será el primer viaje oficial de la mandataria mexicana a España

Rafael García

Durante la conferencia mañanera de este viernes, la jefa del Ejecutivo federal expuso que se trata de una reunión de un grupo de gobierno progresista.

Después de eso, López Obrador dijo que la relación diplomática con España estaba pausada, mientras que ni el rey ni el presidente español asistieron a la toma de protesta de Sheinbaum como presidenta en 2024.

Ahora, será la primera visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a España.