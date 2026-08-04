La UNAM fija fecha para examen de control; se llevará a cabo del 12 al 19 de agosto y contará con cuatro sedes
Las sedes serán León, Oaxaca capital, Tijuana y la Ciudad de México; los exámenes se aplicarán a quienes hayan obtenido el puntaje mínimo requerido para su carrera de 2021 a 2026.
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