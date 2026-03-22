Lanza PAN convocatoria nacional y redobla invitación a ciudadanos para competir en 2027

Jorge Romero asegura que el 100 por ciento de las postulaciones serán definidas por la gente; llama a registrarse mediante la app del partido

Rafael Ramírez / El Sol de México

“No será ni de dirigentes ni solamente de panistas; ahora será tu decisión. La gente manda y la gente decide”, afirmó.

Romero subrayó que se trata de un cambio de fondo en el modelo de selección de candidatos del partido.

“No estamos hablando del 10, 20 o 30 por ciento. Estamos hablando del 100 por ciento de las candidaturas”, enfatizó.

Asimismo, sostuvo que esta estrategia busca reposicionar al PAN como una fuerza competitiva de cara a 2027.

“Esta es la ruta para el triunfo electoral de 2027, con la que se le arrancarán las mayorías ficticias a Morena y comenzará la recuperación de todas las libertades”, declaró.

El dirigente explicó que cualquier ciudadano podrá participar mediante un proceso de registro digital a través de la aplicación oficial del PAN.

“Hoy puedes acceder a nuestra app Partido Acción Nacional, en donde de manera sencilla podrás registrarte a la candidatura que busques. Literalmente solo tienes que descargarla y registrarte para ponerte a trabajar”, detalló.

Además, convocó a la ciudadanía a involucrarse activamente en la vida pública del país.

“Ahora te toca a ti. ¿No te gustan las cosas como están en México?, regístrate, decídete”, expresó.

En paralelo, Romero lanzó un señalamiento directo a la presidenta de la República, a quien pidió romper con presuntos vínculos ilícitos.

“Y hoy se lo decimos a la presidenta: rompa el pacto. Rompa el pacto con el crimen organizado. Rompa el pacto del huachicol. Construya país”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que Acción Nacional se perfila como la principal alternativa frente al oficialismo.

“Somos la competencia real a Morena; quienes verdaderamente les vamos a ganar”, concluyó.