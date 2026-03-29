Ley Olimpia llega a la Lotería Nacional como símbolo de defensa de los derechos digitales

Autoridades y activistas destacan el avance en derechos digitales de las mujeres con un billete conmemorativo de la Lotería Nacional

Victor Hugo Solano

Durante la develación del “cachito”, autoridades federales y representantes del movimiento coincidieron en que esta acción no solo celebra un logro legislativo, sino que también fortalece la visibilización de una problemática que afecta a miles de mujeres en entornos digitales.

La activista Olimpia Coral Melo, impulsora de esta legislación, enfatizó que el reconocimiento simboliza un acto de justicia para las mujeres que han luchado desde distintos espacios, muchas veces sin respaldo institucional.

Además del atractivo económico, autoridades señalaron que este sorteo busca generar conciencia social sobre la importancia de combatir la violencia digital, un fenómeno que ha crecido con el avance tecnológico y que requiere acciones coordinadas entre gobierno, sociedad civil y sector privado.

La participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores también resaltó el impacto global de la Ley Olimpia, destacando que su implementación ha abierto el camino para replicar este modelo en otros países de la región.

Con este billete conmemorativo, la Lotería Nacional no solo apuesta por mantener viva una tradición centenaria, sino también por posicionarse como u

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En un contexto donde la digitalización avanza a pasos acelerados, especialistas coinciden en que la consolidación de leyes como la Ley Olimpia será clave para garantizar entornos seguros y respetuosos, especialmente para las mujeres, quienes han sido históricamente vulneradas en el ámbito digital.