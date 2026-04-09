Ley para el Fomento en Infraestructura y Desarrollo, ¿de qué trata y por qué ha recibido críticas?











Ciudad de Mexico , 9 de abril de 2026 Ver más periódicos

El oficialismo en el Senado, aseguró que este marco legal tiene el objetivo de contribuir al "bienestar del pueblo de México". / Foto: Presidencia/Cuartoscuro.com

El Senado de la República aprobó la Ley para el Fomento en Infraestructura y Desarrollo, que regula la inversión pública y privada en proyectos estratégicos, impulsando sectores clave como energía, trenes y carreteras, puertos, salud y agua.

Incluso, se avaló la firma de contratos por hasta 40 años para brindar certeza jurídica a inversionistas y asegurar la continuidad de estos proyectos.

No obstante, los partidos de oposición acusaron que esta norma permitirá al gobierno federal impulsar prácticas irregulares como tráfico de influencias y simulación. En respuesta, el oficialismo asegura que este ordenamiento tiene el objetivo de contribuir al bienestar del “pueblo de México”.

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Cuenta con 141 artículos que buscan regular mecanismos de inversión para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica, contribuyendo al “desarrollo nacional y de bienestar”, contando con la participación del sector público y privado.

Además, busca consolidar un marco jurídico integral para ordenar, fortalecer y dar certidumbre a la inversión en infraestructura estratégica en el país, bajo una visión de desarrollo con bienestar, rectoría del Estado y responsabilidad fiscal. Establece un nuevo modelo de inversión que incorpora mecanismos de financiamiento, ejecución, gobernanza, disciplina fiscal, transparencia y sostenibilidad, indispensables para garantizar su eficacia y viabilidad en el largo plazo.

También aparecen los llamados esquemas de participación mixta, que permitirán adecuar la intervención de los distintos sectores a determinados proyectos, manteniendo la rectoría del Estado y reglas claras en materia de riesgos, gobernanza y desempeño.

Lo anterior va ligado a los “Vehículos de Propósito Específico“, es decir, figuras jurídicas y financieras que facilitan la estructuración de proyectos y la canalización de recursos hacia la infraestructura productiva, sin generar obligaciones financieras para el Estado.

Al respecto, los partidos de oposición advirtieron que dicha ley contiene riesgos en la disciplina presupuestal y la posibilidad de que el Estado asuma riesgos de inversión que deberían ser privados. Agregaron que esta ley solamente fomentará “la discrecionalidad, amiguismo, tráfico de influencias y simulación”, otorgándole al gobierno federal una “licencia para robar”.

La bancada del PRI explicó que votó en contra porque este marco jurídico permitirá un patrón de “desinversión pública” y permite ocultar obligaciones financieras, debilita la disciplina fiscal, se crea un consejo sin contrapesos efectivos, y se pone en riesgo el dinero de los trabajadores.

En ese sentido, el grupo parlamentario tricolor añadió que para llevar a buen puerto esta ley, el gobierno federal tendría que tomar el 30 por ciento de los ahorros de las afores para financiar proyectos gubernamentales de infraestructura.