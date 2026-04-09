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Méxicojueves, 9 de abril de 2026

Ley para el Fomento en Infraestructura y Desarrollo, ¿de qué trata y por qué ha recibido críticas?

La norma aprobada en el Senado de la República, impulsa sectores clave para el desarrollo del país

Daniel Montes de Oca

¿En qué consiste esta ley?

Oposición acusa malas prácticas

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