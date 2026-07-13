Ligero incremento de casos de Covid-19 no representa una alerta, indican especialistas
El epidemiólogo José Castell explicó a El Sol de México que aunque son muy pocos los casos de Covid-19, es recomendable que las personas tengan presentes las medidas de prevención
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