Línea de las Mujeres tomará llamadas en inglés durante el Mundial
La Línea de las Mujeres está dirigida a mujeres que se encuentran en situaciones de violencia de cualquier tipo; da apoyo integral de manera confidencial
Montserrat Maldonado
¿Qué es la Línea de las Mujeres?
La línea 079 fue diseñada para brindar atención y orientación jurídica y psicológica a distancia.
Este servicio está dirigido a mujeres que se encuentran en situaciones de violencia de cualquier tipo, por lo que se da apoyo integral de manera confidencial.
A través de este programa se ofrece:
¿Cómo es el proceso para recibir ayuda mediante la Línea de las Mujeres?
Para recibir ayuda en la Línea de las Mujeres sigue los siguientes pasos:
En caso de riesgo para tu integridad, la línea 079 puede hacer un enlace directo con el número de emergencias 911.
Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.