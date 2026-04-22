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Méxicomiércoles, 22 de abril de 2026

Línea de las Mujeres tomará llamadas en inglés durante el Mundial 

La Línea de las Mujeres está dirigida a mujeres que se encuentran en situaciones de violencia de cualquier tipo; da apoyo integral de manera confidencial

Montserrat Maldonado

¿Qué es la Línea de las Mujeres? 

La línea 079 fue diseñada para brindar atención y orientación jurídica y psicológica a distancia. 

Este servicio está dirigido a mujeres que se encuentran en situaciones de violencia de cualquier tipo, por lo que se da apoyo integral de manera confidencial.

A través de este programa se ofrece:

¿Cómo es el proceso para recibir ayuda mediante la Línea de las Mujeres?

Para recibir ayuda en la Línea de las Mujeres sigue los siguientes pasos:

En caso de riesgo para tu integridad, la línea 079 puede hacer un enlace directo con el número de emergencias 911.

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

Montserrat Sanchez Maldonado
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