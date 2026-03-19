Llega a San Lázaro iniciativa de Sheinbaum para regular inversiones privadas en infraestructura

Desde el puerto de Yucalpetén, organizaciones civiles y voluntarios preparan más de 30 toneladas de ayuda humanitaria con alimentos, medicamentos y productos esenciales para comunidades afectadas en la isla
Con apoyo de la Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja y autoridades aeronáuticas, realizaron un ejercicio de simulación de un hecho aéreo de alto riesgo en donde hicieron uso de equipo especializado
La Cámara de Diputados recibió este jueves una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con la cual se puedan regular las inversiones privadas en infraestructura.
La iniciativa, que también modifica aspectos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, propone que la inversión privada sirva como un mecanismo de colaboración que permita acelerar la ejecución de proyectos prioritarios, pero sin menoscabar la conducción estratégica del Estado.
De acuerdo con la iniciativa, aunque existen leyes que regulan la contratación pública de infraestructura, “éstas no cubren de manera integral los modelos de inversión, co-inversión o financiamiento que permitan fomentar el desarrollo de la misma en sectores como comunicaciones, transportes, agua, medio ambiente y sostenibilidad, energía, desarrollo urbano, desarrollo turístico, parques industriales, establecimientos de salud, educación, espacios públicos y tecnologías”.
Por ello, la iniciativa plantea que con la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, el Estado mexicano cuente con un marco normativo para incentivar la participación responsable de los sectores privado y social en la planeación y evaluación de los proyectos de inversión estratégica.
Es decir, con la nueva ley se incorporarían mecanismos de inversión, co-inversión, financiamiento y de garantías, para que el Gobierno maximice sus capacidades financieras y técnicas, sin poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la soberanía.
La propuesta de la presidenta Sheinbaum se alínea con la Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida, conocida como el Plan México, el eje rector de la política económica para este sexenio.
El documento expone que la iniciativa también se alínea con el Programa Nacional de Infraestructura Carretera, y el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026- 2030, en los que el Gobierno, de la mano con la inversión privada, impulsa la construcción de carreteras, de trenes y líneas ferroviarias, de infraestructura hídrica, entre otros rubros.