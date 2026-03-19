elsoldemexico
Méxicojueves, 19 de marzo de 2026

Llega a San Lázaro iniciativa de Sheinbaum para regular inversiones privadas en infraestructura

La iniciativa presidencial propone crear una nueva normativa: Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Te puede interesar: ¿Qué es el Plan México?

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Nuevo aviso del Comando Norte

image
COMEXI

China hacia 2030: XV Plan Quinquenal

image
HR Ratings

Volatilidad en el precio del petróleo y sus implicaciones en las finanzas públicas del Gobierno Federal

image
Pedro Peñaloza

La venganza

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES