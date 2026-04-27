elsoldemexico
ÚLTIMA HORA: Hacienda anuncia acuerdo para bajar comisiones en pagos de gasolina
Méxicolunes, 27 de abril de 2026

Localizan sin vida al último minero atrapado en Mina Santa Fe, en Sinaloa

El hallazgo se da tras 33 días desde el accidente que dejó a cuatro trabajadores bajo tierra, de los cuales dos fueron rescatados con vida

Samantha Laurent

Tras el hallazgo del cuerpo de Beltrán Reséndiz, el Gobierno mexicano reiteró su compromiso de brindar acompañamiento a los familiares del fallecido durante todo el proceso, bajo la supervisión de Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC.

Redactora web, amante de la literatura, la historia, el K-Pop y los deportes

Samantha Laurent
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / El velo protector del almirante Ojeda

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / ISSEMyM en la mira de la Federación 

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / Terror en la Calzada de los Muertos

image
Federico Döring

Claudia Ruzzarin

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES