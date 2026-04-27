Localizan sin vida al último minero atrapado en Mina Santa Fe, en Sinaloa

MÉXICO

Auditoría revela vacíos legales en más de 2 mil 300 sucursales del Banco del Bienestar

Una investigación interna reveló que más del 80% de las sucursales de la institución financiera carecen de documentos legales que acreditan la propiedad de los predios, poniendo en riesgo la operatividad y dispersión de apoyos sociales a casi 30 millones de mexicanos