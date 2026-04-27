Localizan sin vida al último minero atrapado en Mina Santa Fe, en Sinaloa
El hallazgo se da tras 33 días desde el accidente que dejó a cuatro trabajadores bajo tierra, de los cuales dos fueron rescatados con vida
Samantha Laurent
Tras el hallazgo del cuerpo de Beltrán Reséndiz, el Gobierno mexicano reiteró su compromiso de brindar acompañamiento a los familiares del fallecido durante todo el proceso, bajo la supervisión de Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC.
Redactora web, amante de la literatura, la historia, el K-Pop y los deportes