MÉXICO

Fiscalía de EU pide cadena perpetua para El Mayo Zambada y se le decomisen 15 mil mdd

A la espera que el fundador del Cártel de Sinaloa conozca su sentencia el 20 de julio, las autoridades de EU expresaron su desacuerdo con la petición de El Mayo para no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad