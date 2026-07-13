López Rabadán y Monreal cierran filas con Sheinbaum en defensa de connacionales asesinados por ICE en EU
La cancillería presentará hoy una serie de denuncias ante el Departamento de Justicia y las fiscalías estatales de EU por la muerte de 17 mexicanos a manos del ICE.
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