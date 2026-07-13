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Méxicolunes, 13 de julio de 2026

López Rabadán y Monreal cierran filas con Sheinbaum en defensa de connacionales asesinados por ICE en EU

La cancillería presentará hoy una serie de denuncias ante el Departamento de Justicia y las fiscalías estatales de EU por la muerte de 17 mexicanos a manos del ICE.

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Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

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Atzayacatl Cabrera
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