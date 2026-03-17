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Méxicomartes, 17 de marzo de 2026

Los Chapitos y operador del Mayo encabezan lista de los más buscados por la DEA tras muerte del Mencho

En la lista de los objetivos primordiales para la DEA se encuentran los hijos del Chapo Guzmán y un presunto líder de la facción La Mayiza

Pablo Rodríguez

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el mes pasado, la lista de los más buscados por la DEA se actualizó.

Otro de los mexicanos en la lista es Aarón Mahanaim Orozco Sandoval, presunto traficante de heroína cuya última ubicación conocida se encuentra en Jalisco

Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión

Pablo Javier Rodriguez Juarez
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