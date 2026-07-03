Los cinco días de libertad del tigre Kenzo hasta antes de su muerte
La comunidad lo conocía por las fotografías y videos que el propio centro compartía en redes sociales. Tras su muerte en el operativo de captura, vecinos y autoridades cuestionan los controles y la ubicación del recinto
Lino “N”, coordinador general de Gobierno de la Región Sur-Sureste, fue detenido a través del Operativo Enjambre este jueves en Toluca; autoridades estatales reiteraron su compromiso con la con la procuración de justicia, por lo que se mantendrá la colaboración permanente.
Lluvias de hasta 75 mm y vientos de 40 km/h impactan Campeche por la Onda Tropical 14. Autoridades reportan inundaciones, daños en viviendas y vehiculos, y llaman a la prevención durante la actual temporada de huracanes.
Oaxaca requiere una inversión de 1,800 millones de pesos para superar el rezago en infraestructura y personal judicial, y así cumplir con la implementación obligatoria del nuevo sistema nacional de justicia oral en 2027.