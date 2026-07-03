Los cinco días de libertad del tigre Kenzo hasta antes de su muerte

POLICIACA

Detienen al coordinador regional del Gobierno del Edomex

Lino “N”, coordinador general de Gobierno de la Región Sur-Sureste, fue detenido a través del Operativo Enjambre este jueves en Toluca; autoridades estatales reiteraron su compromiso con la con la procuración de justicia, por lo que se mantendrá la colaboración permanente.