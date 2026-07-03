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Méxicoviernes, 3 de julio de 2026

Los cinco días de libertad del tigre Kenzo hasta antes de su muerte

La comunidad lo conocía por las fotografías y videos que el propio centro compartía en redes sociales. Tras su muerte en el operativo de captura, vecinos y autoridades cuestionan los controles y la ubicación del recinto

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Gloria López / El Sol de México

Kenzo
Tigre Kenzo Municipio de Tepetlaoxtoc y poblado de San Bernardo Tlalmimilolpan
Guadalupe Ramírez, vecina del predio de donde escapó el tigre narra la historia de como un niño de su comunidad tuvo un encuentro con el tigre cerca de sus viviendas en el poblado de San Bernardo Tlalmimilolpan - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
Tigre Kenzo Municipio de Tepetlaoxtoc y poblado de San Bernardo Tlalmimilolpan
La casa de Guadalupe Ramírez se encuentra 80 metros del predio de donde escapó Kenzo - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
Tigre Kenzo Municipio de Tepetlaoxtoc y poblado de San Bernardo Tlalmimilolpan
Vecinos del predio de donde escapó Kenzo temían que tuvieran un enceuntro con el tigre de bengala por el temor de que el felino quisira alimentarse de los borregos que tienen en su hogar - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
Tigre Kenzo Municipio de Tepetlaoxtoc y poblado de San Bernardo Tlalmimilolpan
La parte traser del domicilio del que escapó el tigre de bengala colinda directamente con la zona montañosa de áreas verdes donde fue rastreado posteriormente. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
Tigre Kenzo Municipio de Tepetlaoxtoc y poblado de San Bernardo Tlalmimilolpan
Diana Elizabeth Morales Méndez, presidenta Municipal de Tepetlaoxtoc aseguró que el tigre Kenzo fue entregado con vida a la PROFEPA previo a su traslado. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
Tigre Kenzo Municipio de Tepetlaoxtoc y poblado de San Bernardo Tlalmimilolpan
El municipio de Tepetlaoxtoc colinda al norte con Teotihuacán y Otumba, y al sur con Texcoco, el centro de Tepetlaoxtoc se enceuntra a 15 minutos en vehículo del lugar donde escapó el tigre de bengala. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
Tigre Kenzo Municipio de Tepetlaoxtoc y poblado de San Bernardo Tlalmimilolpan
Elizabeth Roldán tiene una tienda a un par de calles del predio donde se encuentra "Animal Experience Mexico", ella conoció a Kenzo y llegó a visitar el lugar donde dice que los encargados del lugar le permitían visitar y convivir con los animales del lugar. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
tigre de bengala blanco Kenzo municipio de tepetlaoxtoc
En el poblado de San Bernardo Tlalmimilolpan hay decenas de perros en las calles, los vecinos aseguran que durante los días que el tigre estuvo suelto, los perros se comportaban más inquietos que de costumbre, los ladridos advertían a los vecinos para no salir de casa. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
Tigre Kenzo Municipio de Tepetlaoxtoc y poblado de San Bernardo Tlalmimilolpan
Vecinos del predio de donde escapó Kenzo temían que tuvieran un enceuntro con el tigre de bengala por el temor de que el felino quisira alimentarse de los borregos que tienen en su hogar - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
Tigre Kenzo Municipio de Tepetlaoxtoc y poblado de San Bernardo Tlalmimilolpan
Palacio municipal de Tepetlaoxtoc, pobladores aseguran que por el temor a tener un encuentro con el tigre las calles permanecieron vacía debido a que las personas se encerraron en sus casas mientras el gran felino estuvo desparecido, la plaza principal del municipio se encuentra a 15 minutos en vehículo de del lugar donde escapó Kenzo - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
Tigre Kenzo Municipio de Tepetlaoxtoc y poblado de San Bernardo Tlalmimilolpan
Desde la parte trasera del predio se pueden observar las bardas y rejas que presuntamente funcionaron como jaulas para los animales que habitaban en el lugar - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México

El vecino de San Bernardo Tlalmimilolpan

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